МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. "Татнефть" увеличит добычу высоковязкой нефти на Пионерском месторождении в Татарстане, следует из сообщения Главгосэкспертизы. Нефть дорожает на фундаментальных факторах

"Татнефть" приступит к четвертой очереди обустройства Пионерского месторождения для освоения запасов высоковязкой нефти. Проектная документация на объекты данного этапа получила положительное заключение Главгосэкспертизы", – сообщает ведомство.

Компания в ходе обустройства месторождения построит нефтегазосборные трубопроводы от новых кустов скважин до площадок врезки в действующие нефтепроводы. Общая протяженность промысловых трубопроводов составит более 1,4 километра.

Пионерское месторождение было открыто в 1960 году в Аксубаевском районе Татарстана. Его промышленная разработка ведется с 1989 года с применением специальных технологий извлечения нефти из карбонатных коллекторов.

"Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Правительство республики контролирует около 36% голосующих акций компании.