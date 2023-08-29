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"Татнефть" увеличит добычу "тяжелой" нефти в Татарстане
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"Татнефть" увеличит добычу высоковязкой нефти на Пионерском месторождении в Татарстане, следует из сообщения Главгосэкспертизы. "Татнефть" приступит к четвертой очереди... ПРАЙМ, 29.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. "Татнефть" увеличит добычу высоковязкой нефти на Пионерском месторождении в Татарстане, следует из сообщения Главгосэкспертизы.
"Татнефть" приступит к четвертой очереди обустройства Пионерского месторождения для освоения запасов высоковязкой нефти. Проектная документация на объекты данного этапа получила положительное заключение Главгосэкспертизы", – сообщает ведомство.
Компания в ходе обустройства месторождения построит нефтегазосборные трубопроводы от новых кустов скважин до площадок врезки в действующие нефтепроводы. Общая протяженность промысловых трубопроводов составит более 1,4 километра.
Пионерское месторождение было открыто в 1960 году в Аксубаевском районе Татарстана. Его промышленная разработка ведется с 1989 года с применением специальных технологий извлечения нефти из карбонатных коллекторов.
"Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Правительство республики контролирует около 36% голосующих акций компании.