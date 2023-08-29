МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером незначительно поднимаются, рынки оценивают, как ураган "Идалия" может повлиять на нефтедобычу в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на газ в Европе снижаются на два процента

По состоянию на 17.35 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,32%, до 84,14 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 80,31 доллара. Минутами ранее котировки незначительно снижались.

Ураган "Идалия", приближающийся к штату Флорида, может набрать еще большую силу, прежде чем достигнет побережья, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC). Сейчас ураган находится недалеко от западного берега Кубы и движется на север.

"Цены на нефть стабилизировались на фоне вероятности того, что ураган может повлиять на добычу нефти в районе побережья Мексиканского залива", — цитирует портал MarketWatch старшего аналитика Swissquote Ипек Озкардескаю (Ipek Ozkardeskaya).

Инвесторы также ожидают еженедельную статистику по запасам нефти в США, которая будет опубликована в четверг. Согласно прогнозам, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 25 августа сократились на 2,9 миллиона баррелей после снижения на 6,1 миллиона неделей ранее.