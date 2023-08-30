МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена сопротивляется призывам властей Украины снизить "потолок цен" на нефть из России с 60 до 30 долларов США, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. В Индии раскрыли, у кого страна будет покупать нефть

"Несмотря на влияние ограничений на экспорт нефти, администрация Байдена сопротивляется просьбам украинского правительства снизить потолок цен на нефть с 60 до 30 долларов за баррель", — говорится в материале.

По информации газеты, власти США опасаются, что снижение предельной цены на нефть "может побудить Россию сократить добычу нефти и вызвать скачки цен на газ", что, в свою очередь, может дестабилизировать мировую экономику в преддверии президентских выборов в США. Как сообщили изданию собеседники, любой подобный шаг потребует поддержки со стороны европейских законодателей и несет риск подорвать поддержку Украине в конфликте с Россией.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.