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https://1prime.ru/oil/20230830/841612296.html
Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти
Нефть
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Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти из России на октябрь, отметив, что работа по этому вопросу ведется вместе с коллегами... ПРАЙМ, 30.08.2023
нефть, энергетика, новости, нефть, экспорт, россия, александр новак
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти из России на октябрь, отметив, что работа по этому вопросу ведется вместе с коллегами из других стран.
Отвечая на вопрос журналистов о том, продлится ли добровольное сокращение на октябрь, Новак сказал: "Посмотрим. Мы сейчас эту ситуацию мониторим, оцениваем рынок, работаем вместе с нашими коллегами из других стран в постоянном режиме. Сейчас я не могу вам анонсировать каких-то решений, но будем исходить из того, чего будет требовать рынок".
Россия ранее анонсировала, что в августе добровольно сократит экспорт нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки в дополнение к сокращению добычи в рамках ОПЕК+. Позднее было решено продлить сокращение на сентябрь, но только на 300 тысяч баррелей в сутки.