МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти из России на октябрь, отметив, что работа по этому вопросу ведется вместе с коллегами из других стран. Нефть растет в ожидании статистики по запасам в США

Отвечая на вопрос журналистов о том, продлится ли добровольное сокращение на октябрь, Новак сказал: "Посмотрим. Мы сейчас эту ситуацию мониторим, оцениваем рынок, работаем вместе с нашими коллегами из других стран в постоянном режиме. Сейчас я не могу вам анонсировать каких-то решений, но будем исходить из того, чего будет требовать рынок".

Россия ранее анонсировала, что в августе добровольно сократит экспорт нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки в дополнение к сокращению добычи в рамках ОПЕК+. Позднее было решено продлить сокращение на сентябрь, но только на 300 тысяч баррелей в сутки.