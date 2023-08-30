ПАРИЖ, 30 авг — ПРАЙМ. События в Габоне не влияют на работу объектов французской нефтедобывающей компании Maurel&Prom (M&P), сообщили РИА Новости в ее пресс-службе. Эксперт рассказал, какие последствия для мира несет переворот в Габоне

"Текущая ситуация не влияет на наши объекты, операционная деятельность проходит нормально, без последствий для производства", — отметили в пресс-службе.

"M&P подтверждает, что все ее сотрудники в Габоне в безопасности. Им были даны рекомендации в плане безопасности, но на данный момент ситуация в Порт-Жантиль, где находится офис компании, спокойная", — добавили в пресс-службе.

Французская компания Maurel&Prom занимается добычей нефти в Габоне, а также в Танзании и Нигерии. Это одна из крупнейших нефтедобывающих компаний, работающих в Габоне.

Габон — бывшая французская колония. В стране работает более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона — марганца, а также железнодорожными перевозками, уранодобывающую Orano, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает 3 миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке, где дислоцируются порядка 350 солдат.

В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит.