МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Россия больше всех выиграла от решения ряда стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией сократить добычу нефти, утверждает в материале для Bloomberg эксперт по нефтяным рынкам Джулиан Ли. Лавров назвал плюсы присоединения к БРИКС Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ

По его оценке, "на данный момент Москва извлекает из ситуации максимальную выгоду, чего нельзя сказать про Эр-Рияд.

Эксперт напомнил, что некоторые из ключевых членов ОПЕК еще с весны начали сокращать объемы нефтедобычи, чтобы "сбалансировать рынок" и добиться роста цен. А в июле Саудовская Аравия решила в одностороннем порядке дополнительно сократить добычу на один миллион баррелей в сутки. Впоследствии это ограничение продлевалось дважды и, как считает эксперт, может повториться в ближайшем будущем.

Россия же присоединилась к Саудовской Аравии с опозданием, фактически сократив поставки только в июле, утверждается в статье.

Как следствие, основная тяжесть сокращения добычи, считает автор, легла на Саудовскую Аравию, ведь с февраля 2023 года эта страна снизила нефтедобычу уже на 1,22 миллиона баррелей в сутки, что более чем в 2,5 раза превышает уровень ограничений в России.

В результате экономика Саудовской Аравии скатилась к минимальным темпам роста, говорится в материале, и избежать крупного дефицита бюджета в нынешнем году Эр-Рияду помогли лишь масштабные дивиденды, которые принесла государственная нефтяная компания Saudi Aramco.

При этом в материале подчеркивается, что в российский бюджет увеличивается приток средств в связи с более высокими ценами, в результате чего доходы Москвы от добычи нефти и газа в прошлом месяце выросли впервые в 2023 году.

Таким образом, для Российской Федерации рост цен более чем компенсировал сокращение объемов добычи и экспорта нефти, делает вывод Ли.