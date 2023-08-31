МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть стабильны в четверг утром, пока инвесторы оценивают факторы предыдущего дня, свидетельствуют данные торгов. Стоимость меди немного снижается

По состоянию на 8.56 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на символические 0,09% — до 85,32 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,11%, до 81,72 доллара.

Согласно официальным данным, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 25 августа сократились на 10,6 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 3,3 миллиона. Запасы снижаются сильнее ожиданий аналитиков уже третью неделю подряд.

"Мы видим восходящие риски для нашего прогноза по фьючерсам на нефть марки Brent на уровне 85 долларов за баррель в четвертом квартале", — сказал агентству Блумберг директор отдела исследований сырьевых товаров горнодобывающей и энергетической отраслей Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар (Vivek Dhar). Аналитик также добавил, что запасы нефти в США, как ожидается, будут ниже среднего пятилетнего уровня, поскольку рынок переходит к дефициту.

Инвесторы в четверг также оценивают статистику из Китая. По данным Государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности PMI в промышленности Китая в августе вырос до 49,7 пункта с 49,3 пункта в июле, при этом аналитики ждали роста показателя лишь до 49,4 пункта.