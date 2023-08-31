МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг днем после того, как вышла макроэкономическая статистика из Китая, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы в основном растут после блока экономической статистики

По состоянию на 13.53 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,6%, до 85,75 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,66%, до 82,17 доллара.

По данным госстатуправления Китая, выпущенным ранее в четверг, индекс деловой активности (PMI) в промышленности страны вырос до 49,7 пункта с 49,3 пункта в июле. А в пятницу деловое издательство Caixin опубликует свой индекс деловой активности в промышленной сфере страны. Ожидается, что он поднимется до 49,3 пункта с 49,2 пункта.

Нефтяной рынок также продолжает оценивать данные о запасах нефти в США. Согласно официальным данным, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 25 августа сократились на 10,6 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 3,3 миллиона. Запасы снижаются сильнее ожиданий аналитиков уже третью неделю подряд, что поддерживает рост котировок нефти.