2023-08-31T14:06:41+03:00
2023-08-31T14:06:41+03:00
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2023
https://1prime.ru/oil/20230831/841622761.html
Нефть дорожает после выхода статданных в Китае
Нефть
Новости
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Мировые цены на нефть растут в четверг днем после того, как вышла макроэкономическая статистика из Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.53 мск цена ноябрьских... ПРАЙМ, 31.08.2023
нефть, энергетика, новости, мир, нефть, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг днем после того, как вышла макроэкономическая статистика из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.53 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,6%, до 85,75 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,66%, до 82,17 доллара.
По данным госстатуправления Китая, выпущенным ранее в четверг, индекс деловой активности (PMI) в промышленности страны вырос до 49,7 пункта с 49,3 пункта в июле. А в пятницу деловое издательство Caixin опубликует свой индекс деловой активности в промышленной сфере страны. Ожидается, что он поднимется до 49,3 пункта с 49,2 пункта.
Нефтяной рынок также продолжает оценивать данные о запасах нефти в США. Согласно официальным данным, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 25 августа сократились на 10,6 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 3,3 миллиона. Запасы снижаются сильнее ожиданий аналитиков уже третью неделю подряд, что поддерживает рост котировок нефти.