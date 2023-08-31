ГАЗПРОМ ПОЛНОСТЬЮ ГАРАНТИРУЕТ ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПОСТАВКАМ ГАЗА КАК НА ВОСТОК РОССИИ, ТАК И НА ЭКСПОРТ В КИТАЙ – МИЛЛЕР

ЭКСПОРТ В КИТАЙ



"Газпром" обеспечил более половины прироста импортных поставок газа на китайский рынок за восемь месяцев, заявил глава компании Алексей Миллер.

"Мы видим, что растет газовый рынок Китая. Импорт газа Китаем за восемь месяцев текущего года увеличился. И более половины прироста этих импортных поставок на китайский рынок обеспечил "Газпром", — приводятся его слова в стенограмме по итогам совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Стенограмма опубликована в телеграм-канале компании.

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