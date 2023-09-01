МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россия в сентябре продолжает добровольные сокращения экспорта нефти на мировые рынки, начатые в августе, но теперь на 300 тысяч баррелей в сутки.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что страна в августе сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к объявленному ранее сокращению добычи. При этом нефтяные компании будут сами решать, уменьшать им добычу или экспорт, чтобы обеспечить это, пояснял он. Позднее Новак заявил о продлении этой меры на сентябрь, но теперь сокращение должно составить 300 тысяч баррелей в сутки.

Согласно июльскому сообщению Минэнерго РФ, в связи с добровольным сокращением экспорта на 500 тысяч баррелей в сутки было принято решение скорректировать график трубопроводных и морских поставок нефти из РФ в августе. В частности, указывалось, что транспортировка нефти по трубе на третий квартал 2023 года будет сокращена на порядка 2,1 миллиона тонн. При этом, впоследствии, министерство не сообщало об изменениях в экспортном графике из-за уменьшения объемов сокращений в сентябре.

Оценить действие сокращения экспорта в том месяце, в котором оно начато, может быть затруднительно, следует из комментария РИА Новости замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергея Колобанова, поскольку от момента формальной отгрузки на экспорт до переработки нефти на нефтеперерабатывающем заводе у потребителя может пройти довольно большой срок — до двух месяцев.

Новак в минувшую среду объяснил, что сокращение экспорта в сентябре отсчитывается от среднего показателя за май-июнь. Также он не исключил, что эта мера может быть продлена и на октябрь. В четверг на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер заявил, что договоренности с ОПЕК+ по сокращениям поставок российской нефти на внешние рынки достигнуты и будут объявлены на следующей неделе.

Колобанов считает, что для поддержания цен на нефть на достаточно высоком текущем уровне объявить о продолжении добровольного сокращения экспорта Россией "будет полезно". "При этом для сохранения оптимизма в части роста спроса на нефть (в противовес разгоняемым СМИ опасениям о снижающихся темпах роста экономики в Китае) логично объявить о сокращении в чуть меньшем масштабе, например, порядка 200 тысяч баррелей в сутки", — добавил эксперт.