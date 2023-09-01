МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Механизм топливного демпфера скорректирован с 1 сентября до конца 2026 года: выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ в рамках данного механизма сокращаются вдвое. Выросла пошлина на экспорт нефти из России

Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о донастройке топливного демпфера. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизельному топливу, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Изначально в апреле глава Минфина РФ Антон Силуанов анонсировал донастройку топливного демпфера с июля текущего года сроком на один год. Он говорил, что корректировка позволит вдвое снизить "завышенную за счет средств бюджета" маржу нефтепереработчиков и сэкономить для казны 30 миллиардов рублей в месяц. Но сроки принятия документа затягивались из-за поиска компромиссного с компаниями решения.

Нефтяные компании суммарно в январе-июле этого года получили из российского бюджета выплаты по топливному демпферу в размере 653 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ. Самая крупная выплата была в июле — 110,4 миллиарда рублей. За август данные пока неизвестны, но эксперты исследовательской группы "Петромаркет" подсчитали для РИА Новости, что компании могут получить суммарно за бензин и дизельное топливо порядка 260 миллиардов рублей.

По оценке того же "Петромаркета", корректировка демпфера может привести к росту оптовых цен на топливо. Руководитель проектов "Петромаркета" Николай Баранов сообщил РИА Новости, что если бы урезание демпфера произошло в рыночных условиях конца августа, то оптовые цены на бензин и дизтопливо могли бы вырасти на 7 500 и 4 500 рублей за тонну соответственно (то есть до уровня экспортных паритетов). Если внутренние цены долго превышают экспортные, тогда выплаты из бюджета обнуляются и уже наоборот компаниям приходится платить.

"Если регулятор не будет вмешиваться в ценообразование, это утянет маржу АЗС в еще больший минус. Либо регулятор будет давить на НПЗ, заставлять искусственно сдерживать рост цен в опте, что ударит по марже НПЗ, но она останется в положительной зоне", — считает собеседник агентства. Он также отметил, что на фоне высоких оптовых цен маржинальность АЗС снижается и находится в отрицательной зоне, а маржинальность НПЗ, наоборот, растет.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах: если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.