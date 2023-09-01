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2023-09-01T07:22:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230901/841630616.html
Экономист спрогнозировал, как расширение БРИКС повлияет на ОПЕК+
Нефть
Новости
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Расширение БРИКС послужит усилению членов объединения, обеспечит больший вес на международных переговорах, а также укрепит ОПЕК+ в части энергетической повестки, заявил РИА... ПРАЙМ, 01.09.2023
нефть, энергетика, макроэкономика, экономика, новости, брикс, джеффри сакс, опек
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 1 сен — ПРАЙМ. Расширение БРИКС послужит усилению членов объединения, обеспечит больший вес на международных переговорах, а также укрепит ОПЕК+ в части энергетической повестки, заявил РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Расширение БРИКС усилит членов БРИКС и даст им больший вес в переговорах на международных форумах", — сказал он.
Сакс добавил, что еще одним эффектом от расширения БРИКС станет укрепление ОПЕК+, а также лидирующая роль БРИКС в глобальном производстве и торговле стратегическими минеральными ресурсами.
"Мир находится в разгаре глубокого энергетического перехода к безуглеродной энергетике… и страны БРИКС будут играть главную, лидирующую роль в этом", — отметил профессор.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.