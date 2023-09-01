ВАШИНГТОН, 1 сен — ПРАЙМ. Расширение БРИКС послужит усилению членов объединения, обеспечит больший вес на международных переговорах, а также укрепит ОПЕК+ в части энергетической повестки, заявил РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Экономист оценил влияние расширения БРИКС на западные санкции

"Расширение БРИКС усилит членов БРИКС и даст им больший вес в переговорах на международных форумах", — сказал он.

Сакс добавил, что еще одним эффектом от расширения БРИКС станет укрепление ОПЕК+, а также лидирующая роль БРИКС в глобальном производстве и торговле стратегическими минеральными ресурсами.

"Мир находится в разгаре глубокого энергетического перехода к безуглеродной энергетике… и страны БРИКС будут играть главную, лидирующую роль в этом", — отметил профессор.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.