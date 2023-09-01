МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо растут после того, как вышли новые макроэкономические данные из Китая, а также в ожидании новых ограничений предложения на рынке со стороны России, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Никто не ожидал: нефть и доллар помогут рублю

По состоянию на 8.28 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,24%, до 87,03 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,2%, до 83,8 доллара.

По данным делового издательства Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленной сфере Китая по итогам августа вырос до 51 пункта с 49,2 пункта, серьезно превысив прогноз увеличения до 49,3 пункта. Аналогичный показатель, опубликованный госстатуправления страны в четверг, показал рост индикатора до 49,7 пункта с 49,3 пункта.

Эти данные могут свидетельствовать о перспективах спроса со стороны этого крупного потребителя нефти. Главный энергетический аналитик пекинской компании SDIC Essence Futures Гао Мингю (Gao Mingyu) отметил агентству Блумберг, что в настоящее время в экономике Китая появились некоторые позитивные признаки. Но на рынке появился позитивный для цен фактор и со стороны предложения.

"Нефтяной рынок по-прежнему торгуется в логике ограниченного предложения", — пояснил он, ссылаясь на заявления вице-премьера РФ Александра Новака.

Ранее в четверг Новак заявил, что Россия и ОПЕК+ достигли договоренности о сокращении поставок нефти из РФ на внешние рынки, и новые параметры будут объявлены на следующей неделе.