МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. "Русснефть" в начале 2023 года значительно сократила инвестиционную программу и приостановила перспективные проекты на фоне роста дисконта между марками нефти Brent и Urals и снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+, но продолжила вести высокоэффективное бурение, после нормализации ситуации в июне готова восполнять потери, сообщил глава компании Евгений Толочек. Россия в сентябре продолжит добровольно сокращать экспорт нефти

"В январе стал катастрофически быстро расти дисконт между ценами на нефть марок Brent и Urals, то есть стала падать цена, по которой мы отпускаем продукцию потребителям. Кроме того, заработали более строгие ограничения сделки ОПЕК+ на объем добычи", — сказал Толочек в интервью корпоративной газете "Время Русснефти"

"Кризисные процессы в макроэкономике вынудили нас экстренно переделывать бизнес-план и переходить к модели, способной выдержать стресс. Нам пришлось значительно сократить программу инвестиций, приостановить перспективные проекты и перейти к режиму строжайшей экономии", — добавил он, отметив, что "Русснефть" была вынуждена отложить освоение Восточно-Каменного месторождения и строительство установки подготовки нефти (УПН) в Ульяновском филиале.

При этом Толочек подчеркнул, что, "экономя буквально на всем", компания продолжала вести "высокоэффективное бурение". До конца года "Русснефть" планирует построить порядка 70 скважин с дополнительной добычей 570 тысяч тонн нефти. Также компания, не снижая темпов, выполняла геолого-технические мероприятия на переходящем фонде, которые принесут дополнительно 280 тысяч тонн нефти. Работала над снижением темпов падения базовой добычи. По словам главы компании, этот показатель за последние три года сократился почти на 13%. Никто не ожидал: нефть и доллар помогут рублю

Толочек добавил, что, увидев "свет к конце тоннеля" в июне, компания немедленно приступила к восполнению потерь. "В июле рынок стабилизировался — дисконт между ценами на Brent и Urals вернулся к приемлемым значениям. В августе благоприятная тенденция сохранилась. На ближайшие месяцы у нас оптимистичные прогнозы", — сказал он.

В частности, компания планирует до конца года запустить нефтесборный коллектор в Нижневартовском филиале и в начале следующего года зайти на Восточно-Каменное месторождение "с двумя, а то и с тремя буровыми станками".

"Русснефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах России (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.