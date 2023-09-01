МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals в августе составила 74 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) в размере 86,2 доллара, таким образом, скидка на российскую нефть в прошлом месяце составила 12,2 доллара за баррель, следует из данных, опубликованных в телеграм-канале Минфина. Нефть умеренно дорожает в ожидании ограничения предложения на рынке

"Средняя цена на нефть марки Urals в августе 2023 года сложилась в размере 74 доллара за баррель, что в 1,001 раз ниже, чем в августе 2022 года (74,73 доллара за баррель). Цена нефти North Sea Dated в августе 2023 года составила 86,2 доллара", — говорится в сообщении.

В июле нефть Urals стоила 64,37 доллара за баррель, соответственно, за август она подорожала на 15%.

По данным Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в январе-августе 2023 года сложилась в размере 56,58 доллара за баррель, тогда как в январе-августе 2022 года она была 82,13 доллара за баррель.

Котировка North Sea Dated рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.