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2023
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Цена нефти WTI превысила 85 долларов за баррель
Нефть
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Мировые цены на нефть в пятницу вечером поднимаются более чем на 1%, цена нефти марки WTI превысила 85 долларов за баррель впервые с 17 ноября 2022 года, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 01.09.2023
нефть, энергетика, новости, wti, brent, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером поднимаются более чем на 1%, цена нефти марки WTI превысила 85 долларов за баррель впервые с 17 ноября 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,42%, до 88,06 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,7%, до 85,05 доллара.
WTI (West Texas Intermediate) — сорт нефти, который добывается в Техасе, США, для стран Западного полушария. Используется в США для определения цен на различные сорта нефти, добываемые или импортируемые в страну.
Brent — маркерный сорт нефти, добываемый в Северном море. Используется как ценовой ориентир в Европе и Азии.