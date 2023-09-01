МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером поднимаются более чем на 1%, цена нефти марки WTI превысила 85 долларов за баррель впервые с 17 ноября 2022 года, свидетельствуют данные торгов. Средняя цена нефти Urals выросла до 74 долларов за баррель

По состоянию на 16.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,42%, до 88,06 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,7%, до 85,05 доллара.

WTI (West Texas Intermediate) — сорт нефти, который добывается в Техасе, США, для стран Западного полушария. Используется в США для определения цен на различные сорта нефти, добываемые или импортируемые в страну.

Brent — маркерный сорт нефти, добываемый в Северном море. Используется как ценовой ориентир в Европе и Азии.