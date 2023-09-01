НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен — ПРАЙМ. Индия снизит потребление российской нефти, увеличив закупки из стран Персидского залива, заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури. ВВП Индии заметно увеличился в первом квартале

"Наша зависимость от российской нефти резко снизится. Цена в странах Персидского залива сейчас гораздо более привлекательна", — цитирует агентство Блумберг заявление министра.

В августе Пури заявил, что Индия диверсифицировала свои поставки нефти и теперь получает углеводороды из 39 стран. Он также отметил, что страна будет покупать нефть у тех источников, которые смогут доставить ее в индийские порты по максимально низкой цене.

Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей сырой нефти на международных рынках. Ранее РИА Новости на основе данных министерства торговли и промышленности Индии подсчитало, что доля России в нефтяном импорте Индии в мае впервые превысила 40%, обогнав суммарно следующих трех крупнейших поставщиков страны — Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Доля России в нефтяном импорте Индии начала расти с апреля прошлого года, но тогда она не превышала 10%. В мае эта отметка была преодолена, и к концу года Россия занимала уже почти четверть индийского импорта нефти. С начала 2023 года показатель находился в районе 30%.

По данным аналитической компании Kpler, которые приводит Блумберг, хотя Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, в августе импорт из России сократился до 1,57 миллиона баррелей в день, что на 24% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и является самым низким показателем с января. Нефтеперерабатывающие заводы Индии в прошлом месяце также сократили поставки из Ирака, другого крупнейшего источника сырой нефти, на 10%, до 848 тысяч баррелей в день. В то же время поставки нефти из Саудовской Аравии подскочили на 63% в месячном исчислении, до 852 тысяч баррелей в день.