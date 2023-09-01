МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Нефтяной экспорт Саудовской Аравии в августе снизился до 5,6 миллиона баррелей в сутки, что является самым низким значением с марта 2021 года, пишет агентство Блумберг. Индия снизит зависимость от российской нефти

"Наблюдаемый объем поставок из королевства сократился примерно до 5,6 миллиона баррелей в день, самого низкого уровня с марта 2021 года", — сообщает агентство. В июле показатель составлял 6,3 миллиона баррелей в день, говорится в сообщении. Таким образом, снижение в августе к июлю составляет чуть более 10%.

Поставки в Китай упали примерно до 1,3 миллиона баррелей в день (минимум с июня 2020 года), а экспорт в США составил лишь 81 тысячу баррелей в день, что стало самым низким уровнем за последние шесть лет. Экспорт нефти в Японию и Южную Корею в августе упал до самого низкого уровня с тех пор, как агентство стало отслеживать это значение в 2017 году, говорится в сообщении.

Агентство также приводит данные поставок нефти из Кувейта: показатель сократился в августе примерно до 1,5 миллионов баррелей в день, что стало самым низким значением по крайней мере с конца 2016 года, в том числе поставки в Китай упали почти на 45%.

В начале апреля ряд стран ОПЕК+ объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец года — в сумме на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх своих текущих квот), на Саудовскую Аравию пришлось снижение на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, королевство после заседания ОПЕК+ 4 июня объявило, что в июле на месяц дополнительно уменьшит добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Позднее Эр-Рияд продлил это сокращение на август и сентябрь.