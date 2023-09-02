МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ заинтересованы в поддержании цен на нефть на относительно стабильно высоком уровне, в коридоре 80-85 долларов за баррель, но им не нужен дальнейший рост цен, объяснил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Эр-Рияд в октябре может уменьшить сокращение добычи, предположил эксперт

"Сейчас все страны альянса заинтересованы в поддержании цен на нефть на относительно высоком, но стабильном уровне. Тут я хотел бы подчеркнуть, что странам ОПЕК+ не нужен дальнейший рост цен на нефть", — сказал эксперт.

По его словам, если цены на нефть устремятся к 100 долларам и выше, то возникнет новый виток процесса отказа от нефти — снова будут актуальны альтернативные источники энергии. Если же цены на нефть будут низкими, то это дестимулирует инвестиции в отрасль.

"Поэтому для альянса оптимален тот ценовой коридор, который сложился сейчас — 80-85 долларов за баррель", — заключил Громов.

ОПЕК+ с ноября перешел к сокращению добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года. На заседании 4 июня альянс продлил свою сделку на 2024 год, углубив сокращения еще на 1,4 миллиона баррелей.

Кроме того, с мая текущего и до конца следующего года действуют дополнительные сокращения добычи отдельными странами, в том числе Россией и Саудовской Аравией — по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил об усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки, а затем продлил его на август и сентябрь. Россия, в свою очередь, в августе добровольно сокращала экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, продолжает делать это в сентябре, но теперь на 300 тысяч баррелей.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 11.00 мск.