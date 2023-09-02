МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Существенный дефицит на мировом нефтяном рынке вряд ли сложится даже к концу года, несмотря на сокращения добычи странами ОПЕК+, цены на марку Brent до конца первой половины 2024 года будут находиться в коридоре 80-85 долларов за баррель, поделился прогнозом в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Эксперт объяснил, почему членам ОПЕК+ не нужен дальнейший рост цен на нефть

"Я не верю, что на рынке, даже к концу этого года, может сложиться существенный дефицит. Есть целый ряд факторов, который этому препятствует", — сказал эксперт. Во-первых, по его словам, экономика Китая растет гораздо медленнее, чем ожидалось в начале года. Во-вторых, в странах Еврозоны и США наблюдается замедление экономической активности. Все это отражается и на темпах роста мирового спроса на нефть, "которые были явно переоценены в начале года".

В то же время, со стороны предложения есть, хотя и небольшой, рост добычи сланцевой нефти в США, а глобальные коммерческие запасы находятся на примерно тех же уровнях, что и в последние несколько лет.

"Другими словами, с точки зрения фундаментальных факторов, рынок сейчас находится в балансе, и поэтому нефтяные котировки не дергаются сильно вниз или вверх. Думаю, такая ситуация будет сохраняться на протяжении, как минимум, первой половины следующего года. Цена Brent будет находиться в коридоре 80-85 долларов. Возможно, будут периоды, когда они могут подскочить до 90 долларов, но это будут краткосрочные флуктуации, не связанные с какими-то фундаментальными изменениями на рынке", — пояснил Громов.

В апреле МЭА, комментируя первые добровольные сокращения добычи некоторыми странами ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию заявило, что это может усилить прогнозируемый и ранее существенный дефицит нефти во второй половине 2023 года.

ОПЕК+ с ноября перешел к сокращению добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года. На заседании 4 июня альянс продлил свою сделку на 2024 год, углубив сокращения еще на 1,4 миллиона баррелей.

Однако ряд стран начали добровольно сокращать добычу сверх квот. Среди них — Россия и Саудовская Аравия, уменьшающие нефтепроизводство на 500 тысяч баррелей в сутки с марта и с мая соответственно. Кроме того, Эр-Рияд объявил об усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки, а затем продлил его на август и сентябрь. Россия, в свою очередь, в августе добровольно сокращала экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, продолжает делать это в сентябре, но теперь на 300 тысяч баррелей.

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