МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ вряд ли примут дополнительные решения на мониторинговом комитете в октябре и министерской встрече в ноябре, если в сентябре не произойдет ничего экстраординарного на рынке, поделился ожиданиями в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Россиянам объяснили, с чем связаны перебои с топливом в регионах

"Я не жду каких-то революционных решений. Страны захотят сохранить тот благоприятный тренд, который складывается для них сейчас. И если в сентябре не произойдет ничего экстраординарного на рынке, я думаю, что никаких дополнительных решений ОПЕК+ принимать не будет", — сказал эксперт.

При этом он отметил, что если вдруг цены на нефть Brent по какой-то причине поднимутся выше 90 долларов, то наиболее вероятно, что Саудовская Аравия просто откажется от своих краткосрочных добровольных сокращений на 1 миллион баррелей в сутки или урежет их, например до 500 тысяч.

Следующий мониторинговый комитет ОПЕК+ запланирован на 4 октября, а встреча всего ОПЕК+ ожидается 26 ноября.

ОПЕК+ с ноября перешел к сокращению добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года. На предыдущей министерской встрече, которое состоялось 4 июня, альянс продлил свою сделку на 2024 год, углубив сокращения еще на 1,4 миллиона баррелей. При этом мониторинговый комитет в начале августа не рекомендовал изменения сделки.

Помимо квот, некоторые страны в этом году начали добровольно сокращать добычу. Среди них — Россия и Саудовская Аравия, уменьшающие нефтепроизводство на 500 тысяч баррелей в сутки с марта и с мая соответственно. Кроме того, Эр-Рияд объявил о усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки, а затем продлил его на август и сентябрь. Россия, в свою очередь, в августе добровольно сокращала экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, продолжает делать это в сентябре, но теперь на 300 тысяч баррелей.

ЗАКОН NOPEC

Закон NOPEC, который давно рассматривается США и направлен против деятельности картеля ОПЕК, юридически не сможет воздействовать на ОПЕК+, потому что ОПЕК+ — альянс, а не картель, заявил Алексей Громов. Эксперт спрогнозировал мировые цены на нефть в первом полугодии 2024 года

"Стоит понимать, что NOPEC направлен против деятельности картеля, которым является ОПЕК. Но ОПЕК+ картелем не является. Это добровольное объединение стран. Нет никаких документов, юридически обязывающих каждую страну сокращать добычу на какой-то объем. Поэтому юристам просто нечего будет предъявить ОПЕК+ как альянсу", — сказал эксперт.

Законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), одобренный в мае прошлого года юридическим комитетом сената конгресса США, в случае принятия позволит властям США подавать в суд на нефтедобывающие страны ОПЕК на основании предполагаемых нарушений монопольного законодательства. Проект также признает незаконными любые совместные действия других стран, которые нацелены на ограничение нефтедобычи и установление цен на ресурс.

Громов считает, что для борьбы с высокими ценами на нефть, в которых заинтересован ОПЕК+, но совершенно не заинтересованы США, где 50% стоимости бензина зависит от нефтяных котировок, Вашингтон продолжит использовать уже проверенный способ — будет при необходимости распродавать стратегический резерв. Его, по словам эксперта, еще достаточно — в 2022 году американские власти распродали лишь треть.

Возможная активизация усилий США в направлении законопроекта NOPEC была бы контрпродуктивна для них самих, считает аналитик. По его мнению, это связано с приближающимся началом предвыборной компании. Кроме того, грубые шаги в отношении стран ОПЕК+ могут грозить обратным эффектом — рынки могут испугаться и, наоборот, разогнать цены вверх.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 11.00.