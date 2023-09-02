МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Фундаментальных изменений на мировом рынке нефти в плане спроса не ожидается как минимум до 2030 года, поскольку многие страны еще не прошли пик ее потребления, и падение спроса в одних странах пока компенсируется его опережающим ростом в других, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Эксперт не ожидает дополнительных решений на осенних встречах ОПЕК+

"Я думаю, что, как минимум, до 2030 года мы не увидим каких-то фундаментальных изменений на мировом нефтяном рынке в плане спроса", — сказал эксперт.

"Раньше говорили, что мы уже до пандемии прошли пик потребления нефти. Но давайте смотреть — конечно, есть группа развитых стран, где уже актуальна зеленая повестка, и пик потребления нефти пройден. Но есть развивающиеся страны, так называемый глобальный Юг, который, на мой взгляд, еще далек от этого пика. И поэтому падение спроса в одних странах пока компенсируется его опережающим ростом в других странах", — добавил Громов.

Поэтому, по его мнению, ОПЕК+ как альянс, регулирующий нефтяной рынок, может просуществовать еще долго.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 11.00 мск.