МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Механизм добровольных сокращений добычи или экспорта нефти, принятый Россией, Саудовской Аравией и еще рядом стран ОПЕК+, оберегает альянс от несправедливого распределения квот, рассказал в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Росатом готов помочь Белоруссии со строительством второй АЭС

"Вы знаете, это еще один элемент гибкости альянса ОПЕК+. Ведь все прекрасно понимают, что если лидеры альянса пропишут для себя дополнительные квоты, то возникнет проблема "безбилетника", когда другие страны могут подумать, что это распределение справедливо. Здесь же члены альянса продемонстрировали общий принцип сокращения квот, с которым все согласны", — ответил Громов на вопрос, почему нельзя было прописать добровольные сокращения в квотах ОПЕК+.

По его словам, то, что Россия и Саудовская Аравия заявили о возможности углубить сокращения на какой-то короткий срок, не накладывает на них каких-то обязательств. "Всегда можно сказать, что это было добровольное решение. И страны, принявшие его, всегда могут вернуться к текущим квотам, без необходимости это согласовывать с альянсом", — заключил эксперт.

ОПЕК+ с ноября перешел к сокращению добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года. На заседании 4 июня альянс продлил свою сделку на 2024 год, углубив сокращения еще на 1,4 миллиона баррелей.

Однако ряд стран начали добровольно сокращать добычу сверх квот. Среди них — Россия и Саудовская Аравия, уменьшающие нефтепроизводство на 500 тысяч баррелей в сутки с марта и с мая соответственно. Кроме того, Эр-Рияд объявил об усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки, а затем продлил его на август и сентябрь. Россия, в свою очередь, в августе добровольно сокращала экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, продолжает делать это в сентябре, но теперь на 300 тысяч баррелей.

КВОТЫ

Решение ОПЕК+ углубить сокращение квот на добычу нефти в 2024 году, принятое в июне, было обусловлено необходимостью дать рынку и его игрокам четкий долгосрочный сигнал, что альянс настроен на сохранение политики по ограничению нефтепроизводства, заявил в интервью РИА Новости Громов. В Польше развеяли миф об "изоляции" России

ОПЕК+ с ноября перешел к сокращению добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа прошлого года. Это решение действует до конца 2023 года. На заседании 4 июня альянс продлил свою сделку на 2024 год, углубив сокращения еще на 1,4 миллиона баррелей со следующего года.

"Принципиальный момент — это необходимость дать рынку и его игрокам четкий долгосрочный сигнал, что ОПЕК+ настроен на сохранение политики по ограничению добычи. Рынок это прекрасно понимает и закладывает в свои инвестиционные прогнозы и ожидания по ценам", — ответил Громов на вопрос, почему решение о дальнейшей судьбе сделки было сделано сильно заранее, за полгода до начала действия новых параметров соглашения.

При этом, напомнил эксперт, ОПЕК+ оставляет за собой право на ситуативное вмешательство в рынок, для чего раз в два месяца собирается мониторинговый комитет, который может в случае резких изменений на рынке порекомендовать скорректировать квоты.

"Теперь же для краткосрочных решений появился еще один инструмент, который мы уже обсуждали, — это добровольные сокращения добычи и экспорта со стороны отдельных участников альянса", — добавил Громов.

С мая текущего и до конца следующего года действуют дополнительные сокращения добычи отдельными странами, в том числе Россией и Саудовской Аравией — по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил об усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки, а затем продлил его на август и сентябрь. Россия, в свою очередь, в августе добровольно сокращала экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, продолжает делать это в сентябре, но теперь на 300 тысяч баррелей.

СИТУАЦИЯ НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ

Ситуация на нефтяном рынке во второй половине 2024 года будет зависеть от нефтяных "черных лебедей" — так Алексей Громов назвал новых игроков, которые сегодня активно инвестируют в развитие будущей добычи нефти и могут скоро начать экспорт. Еврокомиссар исключил продление приостановки Пакта стабильности и роста

"Дальше все будет зависеть от еще одного фактора, который в текущей картине мирового рынка нефти мы пока не учитываем — это нефтяные "черные лебеди", то есть те страны, которые сегодня активно инвестируют в развитие будущей добычи нефти, и могут выйти на рынок в среднесрочной перспективе", — ответил он на вопрос, что может происходить на рынке нефти во второй половине 2024 года.

Громов напомнил, что в Гайане идут активные геологоразведочные работы на нефть, и скоро начнется добыча, а в Бразилии наблюдается "настоящий бум" инвестиций в строительство комплексов подводного бурения. Также потенциал имеют шельфовые месторождения стран Восточной Африки. "Понятно, что это (начало экспорта перечисленными странами — ред.) вряд ли произойдет в 2024 году, но в перспективе 2025-2026 годов первая нефть из этих стран может в серьезном объеме пойти на рынок", — добавил эксперт.

Отвечая на вопрос, не ухудшит ли выход на рынок новых игроков положение ОПЕК+ с его курсом на сокращение добычи, Громов пояснил, что потенциальные производители все же не могут быть сопоставимы даже с отдельными крупными странами-членами альянса по своим мощностям. "Поэтому дополнительные нефтяные баррели условной Гайаны или Бразилии хотя и будут оказывать влияние на рынок, но оно точно не будет определяющим", — отметил он.

Помимо новых игроков, считает эксперт, на рынок могут сильно повлиять и возможные ухудшения санкционного режима в отношении России, изменения в ситуации с Ираном и Венесуэлой, которые тоже находятся под санкциями, но готовы поставлять на рынок больше.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 11.00 мск.