МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром показывают слабую динамику, рынки оценивают статистику из Китая и усилия ОПЕК+ по сокращению добычи, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на нефть растут на оптимизме инвесторов

По состоянию на 7.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent символически снижается на 0,07%, до 88,94 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,03%, до 85,95 доллара.

Трейдеры проявляют осторожность после публикации слабой макростатистики из Китая, крупного потребителя и импортера нефти. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в августе снизился до 51,8 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее, прогнозировалось сокращение только до 53,6 пункта.

В то же время инвесторы ожидают новых объявлений о добыче ОПЕК+. В конце прошлой недели вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и ОПЕК+ достигли договоренности о сокращении поставок нефти из РФ на внешние рынки и новые параметры будут объявлены на следующей неделе.

Усилия ОПЕК+ по сокращению предложения поддерживают дефицит на рынке, что продолжает удерживать котировки нефти на текущих уровнях. "Три раунда сокращения добычи Саудовской Аравией и ее партнерами по ОПЕК+ с сентября 2022 года полностью объясняют возвращение к большому дефициту", — приводит агентство Блумберг мнение аналитиков Goldman Sachs Group, включая Даана Струйвена (Daan Struyven).