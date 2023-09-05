МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Минэнерго РФ обсуждает с отраслью возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения. Мировые цены на нефть показывают слабую динамику

Минфин РФ летом в условиях недополучения нефтегазовых доходов добился того, чтобы с сентября размер выплаты по демпферу на бензин и дизтопливо был сокращен вдвое на срок до конца 2026 года.

"Минэнерго обсуждает с отраслью возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо, рассказали несколько собеседников "Ъ", знакомых с обсуждением", — пишет издание.

Как отмечает газета, в августе нефтекомпаниям не удалось увеличить переработку, при этом в сентябре ее объем сократится из-за плановых ремонтов, что создаст давление на рынок, даже несмотря на завершение основного отпускного сезона.

"Минфин концептуально не против вернуться к полным выплатам по демпферу, однако хочет получить компенсацию дополнительных расходов бюджета, поэтому обсуждение продолжается", — говорится в статье со ссылкой на собеседников издания.

Возвращение демпфера является чуть ли не единственной возможной мерой для снижения оптовых цен на топливо, пишет издание. При этом в сентябре ситуация может обостриться в связи с тем, что сейчас оптовая стоимость бензина и дизтоплива находится выше уровня, при котором демпфер выплачивается.