2023-09-05T16:11:08+03:00
2023-09-05T16:11:08+03:00
2023-09-05T16:11:08+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230905/841662376.html
Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЦЕНА НЕФТИ BRENT ПОДНЯЛАСЬ ВЫШЕ $90 ЗА БАРРЕЛЬ ВПЕРВЫЕ С 18 НОЯБРЯ 2022 Г — ДАННЫЕ ТОРГОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 05.09.2023
нефть, энергетика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83944/00/839440045.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83944/00/839440045.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83944/00/839440044.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83944/00/839440044.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83944/00/839440032.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83944/00/839440032.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЦЕНА НЕФТИ BRENT ПОДНЯЛАСЬ ВЫШЕ $90 ЗА БАРРЕЛЬ ВПЕРВЫЕ С 18 НОЯБРЯ 2022 Г — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется