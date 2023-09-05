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2023-09-05T16:12:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230905/841662392.html
Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти до конца 2023 года
Нефть
Новости
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РОССИЯ ПРОДЛИТ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ЭКСПОРТА НЕФТИ НА 300 ТЫС БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ ДО КОНЦА 2023 ГОДА — НОВАК Новость дополняется ПРАЙМ, 05.09.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РОССИЯ ПРОДЛИТ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ЭКСПОРТА НЕФТИ НА 300 ТЫС БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ ДО КОНЦА 2023 ГОДА — НОВАК
Новость дополняется