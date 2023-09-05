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Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти до конца года
Нефть
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Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, до конца года, сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой... ПРАЙМ, 05.09.2023
нефть, энергетика, новости, саудовская аравия, нефть, добыча
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, до конца года, сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на источник в министерстве энергетики королевства.
"Официальный источник Министерства энергетики объявил, что Королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение на один миллион баррелей в сутки, которое вступило в силу в июле и было продлено на август и сентябрь, еще на три месяца — до конца декабря 2023 года, фактически добыча королевства в ближайшие месяцы — октябрь, ноябрь и декабрь — составит примерно 9 миллионов баррелей в сутки", — говорится в сообщении.
Источник агентства отметил, что это добровольное сокращение будет пересматриваться ежемесячно, при необходимости нефтепроизводство может быть снижено или увеличено.