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2023
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Новак рассказал о пересмотре объемов добровольного сокращения добычи нефти
Нефть
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Объем добровольного сокращения добычи нефти в России теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом нефтяном рынке, заявил журналистам вице-премьер... ПРАЙМ, 05.09.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, россия, александр новак, добыча нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Объем добровольного сокращения добычи нефти в России теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом нефтяном рынке, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства, в зависимости от ситуации на мировом рынке. Мера является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года", — сказал Новак.
Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам Новака, Россия достигла обещанного с мая. Майские оценки уровня добычи в РФ международных организаций разнятся от 9,45 до 9,6 миллиона баррелей в сутки. Решение о сокращении было продлено до конца 2024 года.