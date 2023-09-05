МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Объем добровольного сокращения добычи нефти в России теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом нефтяном рынке, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Новак объявил, когда анонсирует договоренности с ОПЕК+

"Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства, в зависимости от ситуации на мировом рынке. Мера является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года", — сказал Новак.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам Новака, Россия достигла обещанного с мая. Майские оценки уровня добычи в РФ международных организаций разнятся от 9,45 до 9,6 миллиона баррелей в сутки. Решение о сокращении было продлено до конца 2024 года.