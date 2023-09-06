МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром практически не меняются после роста вторника, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на удорожании доллара

По состоянию на 7.41 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent остаётся на уровне прошлого закрытия в 90,04 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на отметке 86,69 доллара.

Днем ранее цены на нефть показали рост более чем на 2%, а стоимость Brent превысила 91 доллар за баррель, впервые с 17 ноября.

Во вторник агентство новостей SPA со ссылкой на источник сообщило, что Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Почти одновременно с этим вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года.

"Дальнейшие ограничения предложения нефти должны привести к тому, что цены на нефть продолжат получать хорошую поддержку. Рынок, вероятно, увидит значительное снижение запасов в результате ограничений добычи", — цитирует агентство Блумберг слова аналитиков ANZ Group Holdings Ltd, включая Аделаиду Тимбрелл (Adelaide Timbrell).

Рынки теперь ожидают в четверг выхода еженедельной статистики из США. Эксперты прогнозируют, что за неделю по 1 сентября коммерческие запасы нефти сократились на 1,4 миллиона баррелей после падения на 10,6 миллиона баррелей неделей ранее.