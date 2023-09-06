МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" отложили пересмотр ценового потолка на российскую нефть, несмотря на то, что она продается выше ценовых ограничений из-за роста цен на мировых нефтяных рынках, сообщает Reuters.

"Переговоры касательно пересмотра, или хотя бы его обсуждения, велись в июне и июле, но официально этого так и не произошло", — заявил дипломатический источник.

Страны G7 наряду с Европейским союзом и Австралией установили потолок на российскую нефть в декабре 2023 года. Страны ЕС договорились каждые два месяца проводить пересмотр системы ограничений. Последнее обсуждение было проведено в марте, и сейчас, как сообщается, у "Большой семерки" нет необходимости пересматривать введенные ограничения.

Согласно источникам, ни США, ни страны "Большой семерки" не проявили особого желания к пересмотру потолка цен. Подходящей площадкой для переговоров по этому вопросу может стать запланированная в конце сентября Генеральная Ассамблея ООН. Нефть дешевеет после роста днем ранее

Механизм ценовых ограничений на нефть и нефтепродукты, предложенный США в качестве антироссийских санкций, позволяет третьим странам покупать российское топливо, пользуясь западное страховое покрытие, если закупочная цена не выше 60 долларов за баррель сырой нефти, 45 долларов за баррель тяжелого топлива и 100 долларов за баррель легкого топлива, такого как бензин и дизельное топливо.

После вступления в силу ценовых ограничений России пришлось сократить экспорт нефти и нефтепродуктов из-за дефицита судов для транспортировки добываемой нефти. Однако страна смогла заменить западных грузоперевозчиков на отечественных и дружественных и за счет этого отказаться от западного страхового покрытия экспорта.

По данным LSEG, российская нефть с середины июля продается выше установленного потолка и в настоящее время на российских терминалах она торгуется по цене около 67 долларов за баррель. Российские нефтепродукты, такие как мазут и дизель, также стоят дороже предельных уровней.