КАИР, 6 сен — ПРАЙМ. Сокращение нефтедобычи является одним из инструментов России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка, заявил РИА Новости египетский экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

"Цена Brent превысила 90 долларов, это полезно для нефтяных стран. Это (сокращение добычи нефти — ред.) является одним из оружий России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка, тем более что Европа столкнется с ужасной осенью и зимой в случае, если Украину не заставят сесть за стол переговоров", — сказал Мустафа.

По мнению эксперта, повышение цен на нефть "окажет стратегическое воздействие на Запад и обанкротит Европу". Он также, в частности, обратил внимание на то, что в США начали использовать стратегические резервы.

"Когда источники энергии управляемы (другими сторонами — ред.) в странах с большим экономическим ростом, зависимых от энергетики, что с ними произойдет? Дефляция, сокращение предложения, народное недовольство, неопределенность, снижение доверия к западным системам и, соответственно, нестабильность", — отметил Мустафа.

Во вторник агентство новостей SPA со ссылкой на источник сообщило, что Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Почти одновременно с этим вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. Он также добавил, что объем добровольного сокращения добычи нефти в РФ теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке.

После этого цены на нефть показали рост более чем на 2%, а стоимость Brent превысила 91 доллар за баррель, впервые с 17 ноября 2022 года.