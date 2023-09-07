МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Сокращение объемов нефтедобычи Россией и Саудовской Аравией вызвало подорожание "черного золота", что, как утверждают эксперты, может сорвать планы стран Запада побороть высокую инфляцию, передает Business Insider. СМИ: Запад решил не трогать антироссийский нефтяной потолок

Как сообщает издание, решение двух "энергетических гигантов" сократить нефтедобычу на 1,3 миллиона баррелей в сутки вызвало рост стоимости фьючерсов на нефть марки Brent, которая преодолела отметку в $90, тем самым достигнув максимума за последние десять месяцев.

Эксперты полагают, что в результате подорожания нефти инфляция в западных странах может дольше держаться на высоком уровне.

Как отметил старший вице-президент аналитической компании Rystad Energy Хорхе Леон, "подобные шаги способствуют возникновению существенного дефицита на глобальном нефтяном рынке и могут привести лишь к росту цен на нефть по всем мире".

Влияние сокращения нефтедобычи на инфляцию и экономическую политику на Западе, по словам аналитика, трудно предсказать, но подорожание нефти "лишь повысит вероятность ужесточения налогово-бюджетной политики, особенно в Соединенных Штатах, с целью сдерживания инфляции".

При этом директор по инвестициям в Zaye Capital Markets Наим Аслам заявил, что решение Москвы и Эр-Рияда якобы доказывает, что "тревоги центробанков их не интересуют". Он уверен, что Саудовская Аравия принимает меры по удерживанию высоких цен на нефть по той причине, что ей необходимо инвестировать огромные деньги в проект по трансформации экономики.

Два дня назад новостное агентство SPA, ссылаясь на источник, передало, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на один миллион баррелей в сутки до конца года. Почти сразу же после этого вице-премьер российского правительства Александр Новак заявил, что Российская Федерация продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки тоже до конца года. В то же время Новак отметил, что объем добровольного сокращения нефтедобычи теперь будет пересматриваться каждый месяц в зависимости от рыночной конъюнктуры.

После этого нефть подорожала более чем на 2%, а цена на Brent впервые с 17 ноября 2022 года превысила $91 за баррель.