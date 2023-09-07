МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем слегка увеличили темпы снижения перед публикацией официальных данных о запасах этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Золото слабо дешевеет на фоне укрепления доллара

По состоянию на 14.29 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,45%, до 90,19 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,55%, до 87,06 доллара. Утром нефть дешевела чуть меньшими темпами.

В ночь на четверг Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 1 сентября упали на 5,5 миллиона баррелей. Официальная статистика будет опубликована минэнерго США позднее в четверг. Аналитики прогнозируют уменьшение только на 2,1 миллиона баррелей после снижения на 10,6 миллиона неделей ранее.

Цены на нефть снижаются после длительного ралли, в ходе которого, в частности, стоимость барреля марки Brent впервые с ноября превысила 91 доллар за баррель. Аналитики также отмечают, что определенное давление на стоимость "черного золота" оказывает рост курса доллара.

"Рост курса доллара добавляет дополнительные сложности для остального мира", — приводит портал Market Watch слова старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардескаи (Ipek Ozkardeskaya). Как отмечает эксперт, для нефтяного рынка проблема состоит в том, что дорожает не только само сырье, но и американская валюта, которая используется в торговле нефтью.