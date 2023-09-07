МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 1 сентября увеличился на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,2%, — до 350,340 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Запасы нефти в США за неделю упали сильнее прогноза

При этом показатель по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. Первый за последнее время рост стратегического резерва наблюдался в начале июля, однако составил всего тысячу баррелей. Стабильное увеличение показателя наблюдается пятую неделю подряд.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

В середине мая текущего года минэнерго США сообщило, что закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв. Отмечалось, что ведомство намерено закупить нефть "по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель".

Позднее, в середине июня, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США в 2023 году всего намерены закупить около 12 миллионов баррелей для стратегического резерва.