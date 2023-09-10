ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Минэнерго России не обсуждает строительство нового нефтеперерабатывающего завода на Дальнем Востоке, инвесторов для такого проекта пока нет в силу низкой экономической эффективности, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ.

"Строительство нового завода — это капиталоёмкая вещь. Таких инвесторов нет, проект показывает низкую экономическую эффективность. Поэтому в Минэнерго даже не обсуждался вопрос строительства нового НПЗ", — сказал Шульгинов насчет планов о новом заводе на Дальнем Востоке.

Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе серым экспортом. На Дальнем Востоке традиционно ситуация с топливом сложнее, чем в других регионах. Минэнерго РФ ранее неоднократно выступало с предложением на постоянной основе повысить приоритет поставок топлива по железной дороге в восточном направлении, причем как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

Власти РФ, чтобы избежать колебаний цен на топливо и серого экспорта, обсуждают создание списка спецэкспортеров и лицензирование экспорта. Вице-премьер РФ Александр Новак обещал утвердить список в ближайшее время. Кроме того, для улучшения ситуации на топливном рынке правительство ранее повысило минимальный норматив продаж бензина через биржу с 12% до 13%, дизельного топлива — с 8,5% до 9,5%, субсидирует перевозки нефтепродуктов железнодорожным транспортом в Сибирь и на Дальний Восток.

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 7.00 мск.