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2023-09-11T03:17:00+03:00
2023
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Мьянма оплачивает поставки нефтепродуктов из России юанями, сообщил министр
Нефть
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Мьянма использует юань для оплаты поставок российских нефтепродуктов, стороны готовят соглашение о взаимной конвертации национальных валют, заявил РИА Новости министр инвестиций и... ПРАЙМ, 11.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Мьянма использует юань для оплаты поставок российских нефтепродуктов, стороны готовят соглашение о взаимной конвертации национальных валют, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо.
"Мы используем (для оплаты поставок — ред.) юань. В настоящий момент мы не используем рубли, но работаем над соглашением о взаимной конвертации кьят-рубль. И надеемся, что оно будет заключено в скором времени", — сказал Кан Зо в кулуарах Восточного экономического форума.
В сентябре прошлого года премьер-министр Мьянмы и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн рассказал РИА Новости, что страна начала закупку российских нефтепродуктов.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.