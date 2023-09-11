МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Мьянма использует юань для оплаты поставок российских нефтепродуктов, стороны готовят соглашение о взаимной конвертации национальных валют, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо. Юань упал до минимума с 2007 года

"Мы используем (для оплаты поставок — ред.) юань. В настоящий момент мы не используем рубли, но работаем над соглашением о взаимной конвертации кьят-рубль. И надеемся, что оно будет заключено в скором времени", — сказал Кан Зо в кулуарах Восточного экономического форума.

В сентябре прошлого года премьер-министр Мьянмы и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн рассказал РИА Новости, что страна начала закупку российских нефтепродуктов.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.