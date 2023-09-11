ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть в мире сейчас устойчивы, и они, скорее, будут расти, чем снижаться; при их росте или даже при сохранении текущего уровня у ОПЕК+ будет пространство для увеличения добычи, считает помощник президента России Максим Орешкин. Цены на нефть демонстрируют снижение

"Если вы посмотрите на глобальный рынок, вы увидите, что запасы очень серьезно по нефти в мире сокращаются, это означает, что с текущего уровня они (цены на нефть — ред.) скорее даже будут расти, чем снижаться. Поэтому они устойчивы, и я уверен, что в будущем даже при сохранении текущих цен и более высоких цен будет пространство для увеличения добычи у ОПЕК+", — ответил Орешкин журналистам на вопрос о том, насколько цены на нефть стабильны.

Он отметил, что в первом полугодии цены на нефть довольно серьезно падали, но сейчас восстановились. "Восстановились существенно, мы опускались до 50-55 долларов за баррель, сейчас это 70-75 долларов за баррель по российской экспортной нефти", — указал Орешкин.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.