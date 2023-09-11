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2023
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Помощник президента спрогнозировал рост мировых цен на нефть
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Цены на нефть в мире сейчас устойчивы, и они, скорее, будут расти, чем снижаться; при их росте или даже при сохранении текущего уровня у ОПЕК+ будет пространство для увеличения... ПРАЙМ, 11.09.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, россия, мировые цены на нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть в мире сейчас устойчивы, и они, скорее, будут расти, чем снижаться; при их росте или даже при сохранении текущего уровня у ОПЕК+ будет пространство для увеличения добычи, считает помощник президента России Максим Орешкин.
"Если вы посмотрите на глобальный рынок, вы увидите, что запасы очень серьезно по нефти в мире сокращаются, это означает, что с текущего уровня они (цены на нефть — ред.) скорее даже будут расти, чем снижаться. Поэтому они устойчивы, и я уверен, что в будущем даже при сохранении текущих цен и более высоких цен будет пространство для увеличения добычи у ОПЕК+", — ответил Орешкин журналистам на вопрос о том, насколько цены на нефть стабильны.
Он отметил, что в первом полугодии цены на нефть довольно серьезно падали, но сейчас восстановились. "Восстановились существенно, мы опускались до 50-55 долларов за баррель, сейчас это 70-75 долларов за баррель по российской экспортной нефти", — указал Орешкин.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.