2023-09-11T14:28:23+03:00
2023-09-11T14:28:23+03:00
2023-09-11T14:28:23+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230911/841714754.html
Нефтесервисная группа Eriell завершила продажу российского бизнеса
Нефть
Новости
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Международная нефтесервисная группа Eriell завершила продажу своих российских активов новому собственнику — ООО "Металлсеверстрой", следует из данных ЕГРЮЛ. Eriell принадлежали... ПРАЙМ, 11.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Международная нефтесервисная группа Eriell завершила продажу своих российских активов новому собственнику — ООО "Металлсеверстрой", следует из данных ЕГРЮЛ.
Eriell принадлежали ООО "Эриэлл Менеджмент" и ООО "Энергия нефтегазового сервиса".
В июле президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое давало разрешение "Металлсеверстрою" купить российские активы группы Eriell.
По данным ЕГРЮЛ, "Металлсеверстрой" принадлежит бизнесмену Алексею Лукееву, его доля составляет 99,99%. Еще 0,1% компании принадлежит Владимиру Лукееву.
Eriell — международная нефтесервисная компания, которая предоставляет услуги строительства и капитального ремонта скважин для компаний нефтегазовой отрасли. В России Eriell работала с крупнейшими нефтегазовыми компаниями.