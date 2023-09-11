МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Международная нефтесервисная группа Eriell завершила продажу своих российских активов новому собственнику — ООО "Металлсеверстрой", следует из данных ЕГРЮЛ. Путин разрешил ООО "МеталлСеверСтрой" купить активы группы Eriell

Eriell принадлежали ООО "Эриэлл Менеджмент" и ООО "Энергия нефтегазового сервиса".

В июле президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое давало разрешение "Металлсеверстрою" купить российские активы группы Eriell.

По данным ЕГРЮЛ, "Металлсеверстрой" принадлежит бизнесмену Алексею Лукееву, его доля составляет 99,99%. Еще 0,1% компании принадлежит Владимиру Лукееву.

Eriell — международная нефтесервисная компания, которая предоставляет услуги строительства и капитального ремонта скважин для компаний нефтегазовой отрасли. В России Eriell работала с крупнейшими нефтегазовыми компаниями.