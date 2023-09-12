МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Ухтинский государственный технический университет пригласил аргентинский национальный университет Артуро Хауретче к совместным исследованиям по изучению месторождений сланцевой нефти и газа, сообщает Русский дом в Буэнос-Айресе со ссылкой на слова ректора российского вуза Руслана Агинея. ЕС выделил Huawei средства на технологические исследования, пишет FT

"Ухтинский государственный технический университет договорился о сотрудничестве с Национальным университетом Артуро Хауретче (город Флоренсио-Варела, провинция Буэнос-Айрес). Соответствующее соглашение было подписано в рамках организованной при поддержке Русского дома в Буэнос-Айресе встречи Агинея с его аргентинским коллегой Aрнальдо Мединой", — говорится в сообщении.

Документ предусматривает проведение совместных мероприятий и исследований, обмен преподавателями и студентами, научной, учебно-методической литературой, разработку программ двойных дипломов.

"Мы предлагаем аргентинским студентам пройти стажировку на уникальном учебно-производственном полигоне нашего вуза. Мы готовы проводить совместные исследования с коллегами из Аргентины, в том числе по изучениям месторождений сланцевой нефти и газа", — приводятся слова Агинея.

"Кроме того, мы пригласили наших аргентинских партнеров принять участие в международных нефтегазовых конференциях, проводимых нашим вузом ежегодно", — добавил ректор.

По его словам, стороны также обсудили возможности преподавания русского языка на базе аргентинского вуза в онлайн формате.