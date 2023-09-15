БУДАПЕШТ, 15 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разозлился на Киев из-за повышения тарифов на транзит российской нефти и принуждения платить лишние 125 миллионов евро за ресурс. Об этом венгерский лидер рассказал в эфире радио Kossuth. "Он в отчаянии". В США раскрыли сценарий дальнейшей судьбы Зеленского

"Украинцы повышают плату за транзит нефти, необходимой для бензина, мы вынуждены закупать топливо по цене в 3,5 раза выше. По быстрым подсчетам, это на 48 миллиардов форинтов (125 миллионов евро) больше", — сказал он.

По словам Орбана, местные компании подняли цены на бензин, что привело к ускорению инфляции в Венгрии на 0,5 процента.

На этом фоне премьер страны "злится" на Киев из-за ухудшения финансового положения венгров, но с другой, "жалеет" жителей Украины, которые просят денег везде.

При этом, подчеркнул он, Брюссель за полтора выделил украинцам свыше 750 миллионов евро помощи. Как отметил Орбан, это решение, а также ошибочные санкции против России, ухудшили ситуацию в самом Евросоюзе.

Премьер Венгрии ранее отмечал, что Киев, выпрашивая помощь, использует моральный шантаж.

Глава венгерского правительства добавил, что преодоление кризисов в Европе будет зависеть от выборов в США.

Ранее Орбан заявлял, что ситуация на Украине не разрешится без желания Вашингтона. Кроме того, указывал он, Европа пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность.