МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Россия на фоне сокращения поставок нефти на мировые рынки и роста базовых цен на ресурс стала еще богаче, пишет Business Insider со ссылкой на данные Международного энергетического агентства. В Германии признали бессмысленность потолка цен на российскую нефть

Так, экспорт "черного золота" в августе принес России 17,1 миллиарда долларов, превысив июльские показатели на 1,8 миллиарда долларов. Как отмечает МЭА, рост стоимости ресурса компенсирует возможнные последствия снижения страной общего объема нефтедобычи.

Российский вице-премьер Александр Новак ранее в сентябре сообщал, что Москва продлевает добровольное снижение добычи "черного золота" на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года, при этом объем сокращения будет пересматриваться каждый месяц. Кроме того, Саудовская Аравия, как передавало агентство SPA, на тот же период продлила сокращение на миллион баррелей в сутки.

При этом, добавляет издание, решение ОПЕК+ сократить объемы поставок нефти на рынок привели к достижению ценовыми показателями десятоимесячных максимумов. Цена нефти WTI, например, поднялась на 26 процентов, до 96 долларов за баррель впервые с конца июня 2023 года, а баррель российского сорта Urals за аналогичный период подскочил в цене на 33 процента.

По данным Минфина России, средняя цена нефти Urals с 15 августа по 14 сентября составила 77,03 доллара за баррель.

Business Insider заключает, что повышение нефтяных доходов может дать России экономический импульс.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам Новака, Россия достигла обещанного с мая. Майские оценки уровня добычи в стране международных организаций разнятся от 9,45 до 9,6 миллиона баррелей в сутки. Решение о сокращении было продлено до конца 2024 года.