БАГДАД, 17 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть сейчас приближаются к реалистичным, они отвечают потребностям как стран-потребителей, так и производителей углеводородов, прокомментировал недавний рекордный рост цен на нефть представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад. Нефть приносит России больше доходов, пишет СМИ

"В течение многих лет, начиная с мирового экономического кризиса, пандемии коронавируса и других событий, страны-участницы сделки ОПЕК+ пожинают плоды заключенного ими соглашения в рамках ОПЕК+, которое стало очень важным фактором в спасении мирового рынка нефти и мировой экономики от коллапса. По этой причине сейчас мы обнаруживаем, что цены на нефть приближаются к реалистичным, которые отвечают потребностям стран-производителей и потребителей", — отметил Джихад.

По его словам, ОПЕК+ действует, исходя из заинтересованности в стабилизации мирового рынка нефти на максимально длительный период, и старается не колебать этот рынок.

В минувшую пятницу цены на нефть выросли до рекордно высокого уровня за последние десять месяцев после снижения Китаем требований к банковским резервам для ускорения восстановления экономики, а также на фоне ожиданий, что цикл повышения мировых процентных ставок скоро завершится.

Нефть марки Brent выросла на 46 центов, что эквивалентно 0,5%, — до 94,16 доллара за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,6% — до 90,74 доллара. Это самый высокий уровень для двух эталонных индикаторов с ноября. Сохраняющиеся опасения по поводу предложения и ожидания того, что центральный банк США сохранит процентные ставки без изменений, привели к тому, что цены на нефть закрыли неделю ростом третью неделю подряд.

В начале сентября Саудовская Аравия сообщила, что продлит до конца года "добровольное" (то есть дополнительное к обязательствам в рамках ОПЕК+ — прим. ред.) сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Почти одновременно вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия продлит такое же "добровольное" сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года, а объем "добровольного" сокращения добычи будет пересматривать ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке.