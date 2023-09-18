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Цены на нефть растут на ожиданиях по снижению предложения рынка
Нефть
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Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, котировки поддерживают ожидания снижения предложения на фоне уменьшения добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию... ПРАЙМ, 18.09.2023
нефть, энергетика, новости, нефть, мир, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, котировки поддерживают ожидания снижения предложения на фоне уменьшения добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.29 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,69% — до 94,58 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,81%, до 90,75 доллара.
Одним из основных факторов на рынке остаются усилия стран ОПЕК+ по снижению добычи. В начале сентября Саудовская Аравия и Россия решили продлить добровольное сокращение предложения нефти, а затем ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) в своих ежемесячных докладах оценили перспективы дефицита предложения нефти на рынке.
Стоимость нефти поддерживают и ожидания улучшения спроса на фоне оптимизма вокруг экономики Китая, крупного импортера и потребителя этого вида сырья. В понедельник китайские фондовые индексы поднимаются, что также позитивно для котировок нефти.
Инвесторы обращают внимание и на статистику американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 сентября их число увеличилось на 2 и составило 515 агрегатов.