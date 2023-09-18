МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают подниматься, на рынке сохраняются опасения по поводу дефицита на фоне снижения предложения нефти ОПЕК+, также инвесторы будут следить за заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. В Ираке проанализировали уровень мировых цен на нефть

По состоянию на 14.04 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,64% — до 94,53 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,73%, до 90,68 доллара. Утром нефть дорожала в среднем на 0,7%.

Трейдеры продолжают ожидать дефицита предложения на рынке нефти после того, как в начале сентября Саудовская Аравия и Россия решили продлить добровольное сокращение предложения нефти.

Кроме того, на прошлой неделе ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) в своих ежемесячных докладах оценили перспективы дефицита предложения нефти на рынке.

Другим фактором для нефти остается ценовое давление, поэтому рынки будут следить и за заседанием Федрезерва США. Регулятор в среду объявит свое решение по ключевой ставке, обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит председатель центробанка Джером Пауэлл.

"Внимание на этой неделе, скорее всего, будет сосредоточено на заседании ФРС, но растущий дефицит предложения и сокращение запасов, вероятно, продолжат поддерживать "бычьи" настроения", — цитирует агентство Блумберг мнение основателя Vanda Insights в Сингапуре Вананды Хари (Vandana Hari).