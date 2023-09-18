МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Ограничения на экспорт нефти, введенные Россией и Саудовской Аравией, повлияет на жизнь все стран и приведет к "значительному дефициту", пишет польская Gazeta. Нефть продолжает дорожать на ожиданиях вокруг предложения

По прогнозам западных экспертов, введение Россией и Саудовской Аравией ограничений по добыче и продаже нефти приведет к росту цен на топливном рынке, а также к серьезному дефициту сырья и прогрессирующей инфляции.

Как пишет Gazeta, на текущей неделе цена на нефть достигла рекорда с начала года — цена в Европе за баррель топлива достигла 98,47 доллара. По мнению некоторых экспертов, в этом году можно ожидать новых ценовых рекордов на нефть. По сообщениям СМИ, стоимость нефти Arab Light достигала отметки 100 долларов всего несколько раз за последние 40 лет.

Саудовская Аравия, входящая в ОПЕК, 5 сентября продлила ограничение добычи на уровне миллиона баррелей в сутки до конца года. Россия также объявила о сокращении добычи на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Как считают в Bank of America, из-за договоренностей двух стран цена на нефть может подскочить выше 100 долларов за баррель.

Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете отметило, что введенные ограничения повлияют на все страны мира, их последствия станут особенно ощутимы в четвертом квартале. Снижение объемов добычи и рост цен на топливо окажут влияние на уровень инфляции и стоимость жизни.

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