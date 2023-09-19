БАКУ, 19 сен — ПРАЙМ. Азербайджан в августе текущего года вновь перевыполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, добыча сырой нефти в стране составила 498 тысяч баррелей в сутки, следует из сообщения пресс-службы министерства энергетики. ОПЕК не согласилась с прогнозом МЭА по спросу на ископаемое топливо

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в августе 2023 года составила 620 тысячи баррелей, от общей добычи 498 тысяч баррелей составила сырая нефть, 122 тысячи баррелей — конденсат. До конца 2023 года квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляет 684 тысячи баррелей в сутки", — говорится в сообщении.

Таким образом, Азербайджан в августе отстал от своей квоты в рамках ОПЕК+ на 186 тысяч баррелей, резюмирует министерство.