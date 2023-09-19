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Азербайджан перевыполнил обязательства в рамках ОПЕК+
Нефть
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Азербайджан в августе текущего года вновь перевыполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, добыча сырой нефти в стране составила 498 тысяч баррелей в сутки, следует из... ПРАЙМ, 19.09.2023
нефть, энергетика, новости, азербайджан, сделка опек, добыча нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БАКУ, 19 сен — ПРАЙМ. Азербайджан в августе текущего года вновь перевыполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, добыча сырой нефти в стране составила 498 тысяч баррелей в сутки, следует из сообщения пресс-службы министерства энергетики.
"Суточная добыча нефти в Азербайджане в августе 2023 года составила 620 тысячи баррелей, от общей добычи 498 тысяч баррелей составила сырая нефть, 122 тысячи баррелей — конденсат. До конца 2023 года квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляет 684 тысячи баррелей в сутки", — говорится в сообщении.
Таким образом, Азербайджан в августе отстал от своей квоты в рамках ОПЕК+ на 186 тысяч баррелей, резюмирует министерство.