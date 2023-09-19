МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Власти Венесуэлы осудили торги нефтяных месторождений зарубежным компаниям, проводимых правительством Гайяны на спорной территории между странами, заявило правительство Венесуэлы. Венесуэла продолжит работать над возвращением стране замороженных активов

"Республика Венесуэла решительно не признает незаконный аукцион на нефтяные месторождения, продвигаемые правительством Республики Гайана в морских зонах до делимитации границы между обеими странами", — говорится в заявлении правительства Венесуэлы.

Как заявляет правительство, Гайана не имеет суверенных прав на морские территории, на которых находятся данные месторождения, любая нефтяная деятельность на них должна согласовываться с Венесуэлой.

"Республика Венесуэла вновь заявляет, что любая незаконная и произвольная уступка, которую Гайана предоставляет… в соответствующих областях,… нарушает ее суверенные права, и предупреждает, что эти действия не создают каких-либо прав для третьих сторон", — говорится в заявлении правительства.

Как отмечает агентство Рейтер, власти Гайаны на прошлой неделе получили заявки от компаний Exxon Mobil и TotalEnergies на разведывание восьми новых морских нефтяных блоков.

Правительство Гайяны сообщало в августе, что американская компания ExxonMobil совместно с партнерами предложила шестой по счету проект по разработке нефтяного месторождения в блоке Stabroek в Гайане, его стоимость может составить 12,9 миллиарда долларов. В Ираке проанализировали уровень мировых цен на нефть

ExxonMobil заявила об обнаружении нефти на месторождении Whiptail в апреле 2021 года. Оно располагается в 195 километрах от побережья Гайаны, рядом с другими зонами разработок. Тогда компания заявила, что планирует осуществить не менее шести проектов по разработке месторождения. В апреле нынешнего года консорциум во главе с ExxonMobil получил от правительства Гайаны лицензию на добычу нефти для пятого проекта в блоке Stabroek.

На протяжении более 100 лет Венесуэла и Гайана, которая была британской колонией и ныне входит в состав Содружества наций, спорили из-за территории Эссекибо — области, которая имеет большие запасы нефти. В 1966 году обе страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией.

Женевское соглашение 1966 года об урегулировании разногласий по поводу границы между Венесуэлой и Британской Гвианой, зарегистрированное в ООН, регламентировало шаги стран по разрешению пограничного спора, однако один из промежуточных протоколов не был ратифицирован Каракасом. С 1983 года Венесуэла предлагает Гайане прямые переговоры, однако Гайана настаивает на решении вопроса в Генеральной Ассамблее ООН, Совете Безопасности или Международном суде.