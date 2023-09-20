2023-09-20T07:49:00+03:00
2023-09-20T07:59:49+03:00
2023-09-20T07:49:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230920/841782615.html
"Русснефть" оценила текущий уровень цен на российскую нефть как комфортный
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
РУССНЕФТЬ ОЦЕНИВАЕТ ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ЦЕН НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ В $72 ЗА БАРРЕЛЬ КАК КОМФОРТНЫЙ — ГЛАВА КОМПАНИИ Новость дополняется ПРАЙМ, 20.09.2023
нефть, энергетика, новости, русснефть, нефть, цены
https://cdnn.1prime.ru/images/83290/55/832905538.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83290/55/832905538.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83290/55/832905537.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83290/55/832905537.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83290/55/832905536.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83290/55/832905536.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РУССНЕФТЬ ОЦЕНИВАЕТ ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ЦЕН НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ В $72 ЗА БАРРЕЛЬ КАК КОМФОРТНЫЙ — ГЛАВА КОМПАНИИ
Новость дополняется