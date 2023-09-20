"Русснефть": добыча нефти снизится до 6,4 миллиона тонн в 2023 году
РУССНЕФТЬ ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ В 2023 ГОДУ НА 5%, ДО 6,4 МЛН ТОНН — ГЛАВА КОМПАНИИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/oil/20230920/841782631.html
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РУССНЕФТЬ ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ В 2023 ГОДУ НА 5%, ДО 6,4 МЛН ТОНН — ГЛАВА КОМПАНИИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/oil/20230920/841782631.html
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