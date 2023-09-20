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2023-09-20T07:59:47+03:00

2023-09-20T07:51:00+03:00

2023

https://1prime.ru/oil/20230920/841782631.html

"Русснефть" ожидает снижения добычи нефти на пять процентов

Нефть

Новости

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https://россиясегодня.рф

РУССНЕФТЬ ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ В 2023 ГОДУ НА 5%, ДО 6,4 МЛН ТОНН — ГЛАВА КОМПАНИИ Новость дополняется ПРАЙМ, 20.09.2023

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60